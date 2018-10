Über den Friedensnobelpreis Die Auszeichnung soll auf Wunsch ihres Stifters, Alfred Nobel, an denjenigen gehen, "der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat."



Für die Vergabe ist keine schwedische Institution, sondern ein vom norwegischen Parlament bestimmtes fünfköpfiges Komitee zuständig.



Die Auszeichnung wird seit 1901 jedes Jahr am Todestag ihres Stifters am 10. Dezember in Oslo verliehen.