Exakt 198.289,33 Euro sind auf der Crowdfunding-Plattform Leetchi zur Unterstützung der in Malta festgenommenen Besatzung des Rettungsschiffs "Lifeline" zusammengekommen. 9.010 Menschen haben sich an der Spendenaktion beteiligt, die meisten mit kleinen Beiträgen zwischen 5 und 50 Euro.

Der angeklagte "Lifeline"-Kapitän Claus-Peter Reisch. Bildrechte: dpa Der Fernsehmoderator und Satiriker Jan Böhmermann hatte die Kampagne vor anderthalb Wochen gestartet. Mit dem Geld sollen die Kosten für den Prozess gegen den deutschen Kapitän des Dresdner Rettungsschiffs "Lifeline", Claus-Peter Reisch, gedeckt werden. Er steht seit vergangenem Montag in Malta vor Gericht.



Reisch wird unter anderem vorgeworfen, sein Schiff falsch registriert zu haben. Die "Lifeline" dürfe daher in internationalen Gewässern nicht fahren, hatte die maltesische Schifffahrtsbehörde erklärt. Das in den Niederlanden zugelassene Schiff wurde von den maltesischen Behörden beschlagnahmt.

Zuvor hatte die "Lifeline" mit 234 vor der libyschen Küste geretteten Flüchtlingen an Bord erst nach einer mehrtägigen Odyssee die Erlaubnis zum Einlaufen in den Hafen von Malta erhalten.

Arbeit privater Seenotretter unterbunden

Jan Böhmermann hat mit einer Spendenaktion fast 200.000 Euro eingesammelt. Bildrechte: Ben Knabe/ZDF Böhmermann sagte in einem Video, in dem er die Spendenaktion begründete, es könne nicht sein, dass der Besatzung, die mehr als 230 in Seenot geratenen Menschen das Leben gerettet hat, mit "rechtlichen Konsequenzen" gedroht werde.



Italien und Malta hatten ihre Häfen im Juni für Rettungsschiffe geschlossen. Mehrere Schiffe und Aufklärungsflugzeuge werden von den Behörden zurückgehalten. Damit wird die Arbeit der Seenotretter unterbunden. Seitdem ist die Zahl der Toten im Mittelmeer wieder stark gestiegen.

Unterdessen gibt es eine weitere Online-Spendenkampagne zugunsten von privaten Rettungsorganisationen im Mittelmeer. Initiator ist der Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf. Mit dem Geld sollen Schiffe für die Seenotrettung gechartert werden.

Weitere Spendenaktion sehr erfolgreich