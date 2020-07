In Srebrenica erinnern am Sonnabend Hinterbliebene an das Massaker vor 25 Jahren. Im Srebrenica Memorial Center werden acht Opfer beigesetzt, deren Gebeine in den zurückliegenden Monaten identifiziert worden sind. Ursprünglich waren zu der Zeremonie bis zu 100.000 Menschen erwartet. Coronabedingt kommt es zu deutlichen Einschränkungen. Das gilt auch für einen Friedensmarsch, an dem ursprünglich 10.000 Menschen teilnehmen sollten.