In Sri Lanka sprengten sich am Ostersonntag innerhalb weniger Minuten insgesamt sieben Selbstmordattentäter in drei Kirchen und drei Luxushotels in die Luft. Nach neuesten Polizeiangaben vom Dienstag wurden dabei mehr als 320 Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 500 Verletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt.