Warnungen vor weiteren Anschlagsplänen in Sri Lanka

Knapp eine Woche nach den Anschlägen auf Kirchen und Luxushotels gibt es in Sri Lanka neue Warnungen vor möglichen Angriffen. Die Polizei erklärte, es gebe Geheimdienstinformationen, wonach Islamisten Moscheen von Sufisten angreifen wollten. Radikale Islamisten betrachten Anhänger der mystischen Strömung im Islam als "Ungläubige". Die Sicherheitsvorkehrungen an den Moscheen wurden laut Polizei erhöht.

Nach Regierungsangaben befinden sich noch mehrere Verdächtige auf der Flucht. Manche von ihnen seien im Besitz von Sprengstoff. Insgesamt 76 Verdächtige befanden sich zuletzt in Polizeigewahrsam. Landesweit seien fast 10.000 Soldaten im Einsatz, um Verdächtige zu suchen und religiöse Einrichtungen zu sichern.

Auch muslimische und christliche Geistliche riefen die Gläubigen des Inselstaates zu Vorsicht auf. Muslime sollten die religiös wichtigen Freitagsgebete zuhause abhalten, erklärte die wichtigste muslimische Organisation All Ceylon Jamiyathul Ullama. Die Familien und das Eigentum müssten geschützt werden.

Kardinal Malcolm Ranjith forderte Priester auf, bis auf weiteres keine Messen in Kirchen zu feiern. Die Geistlichen schätzten die Gefahr von Racheakten als groß ein.

Indes korrigierten die Behörden die Zahlen der Toten deutlich nach unten. Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden bei der Anschlagsserie am Ostersonntag 253 Menschen getötet, darunter 40 Ausländer. Die bisherige Zahl von 359 Toten sei auf ungenaue Angaben der Leichenhäuser zurückzuführen. Der Zustand der vielen schwer verstümmelten Leichen mache die Zählung schwierig. Einige Todesopfer seien doppelt erfasst worden.

Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge kam nach jüngsten Erkenntnissen offenbar als Selbstmordattentäter ums Leben. Darauf deuten laut Sri Lankas Präsident Maithripala Sirisena Geheimdiensterkenntnisse hin. Der Hauptverdächtige war in einem Bekennervideo des IS als Einziger unvermummt zu sehen und galt als Statthalter der Terrororganisation in Sri Lanka.