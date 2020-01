Gedenken Steinmeier: "Verantwortung kennt keinen Schlussstrich"

Hauptinhalt

Vergangene Woche war Bundespräsident Steinmeier bereits in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Am Montag fand er am ehemaligen KZ Auschwitz ernste Worte und appellierte an die Verantwortung des Erinnerns. Am 27. Januar 1945 hatte die sowjetische Armee die letzten Überlebenden aus dem Lager befreit.