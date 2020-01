Staatsgäste aus fast 50 Ländern erinnern am Donnerstag in Yad Vashem an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Als erster deutsches Staatsoberhaupt wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Ansprache in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte halten. Steinmeier würdigte es vorab als "Zeichen der Versöhnung", dass er zu der Ansprache eingeladen wurde. Weitere Redner sind unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der britische Thronfolger Prinz Charles.

Mahnungen zu Kampf gegen Antisemitismus

Nach Angaben des israelischen Außenministeriums handelt es sich um das größte Staatsereignis seit der Gründung Israels 1948. Auf das Welt-Holocaust-Forum in Yad Vashem folgt eine Reihe weiterer Gedenkveranstaltungen. Am Montag, dem 27. Januar, jährt sich zum 75. Mal die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz im von Hitler-Deutschland besetzten Polen. Unter dem Titel "An den Holocaust erinnern, Antisemitismus bekämpfen" werden dort hochrangige internationale Gäste erwartet.

Reuven Rivlin Bildrechte: dpa Israels Präsident Reuven Rivlin rief vor Beginn des Holocaust-Forums zum weltweiten Kampf gegen Antisemitismus auf. Zu einer Zeit, zu der mehr und mehr Holocaust-Überlebende sterben würden, sei dieses Treffen "Ausdruck unseres gemeinsamen Engagements, die historischen Fakten und Lehren der Shoah an die nächste Generation weiterzugeben".