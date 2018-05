In Kolumbien entscheidet eine Stichwahl über den neuen Präsidenten und damit über die Zukunft des Friedensabkommens mit den Farc-Rebellen. Wie die Wahlbehörde mitteilte, hat der konservative Kandidat Ivan Duque in der ersten Runde mit 39 Prozent die meisten Stimmen geholt. Die absolute Mehrheit verfehlte er aber deutlich. Am 17. Juni tritt Duque nun gegen den linksgerichteten Kandidaten Gustavo Petro an, der mit 25 Prozent auf Platz zwei kam.