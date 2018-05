Stichwort Für was Deutschland Entwicklungshilfe zahlt

Deutschland hat im vergangenen Jahr rund 24,7 Milliarden US-Dollar an Entwicklungshilfe gezahlt. Die Bundesrepublik liegt damit auf Platz 2. Nur die USA haben mit rund 35,3 Milliarden Dollar mehr dafür ausgegeben.

Die 24,7 Milliarden US-Dollar entsprechen 0,66 Prozent des deutschen Bruttosozialproduktes. Deutschland schafft damit nicht das 48 Jahre alte UN-Ziel. 1970 hatte die UN-Vollversammlung empfohlen. 0,7 Prozent des Bruttosozialproduktes in die Entwicklungshilfe zu stecken. Dieses Ziel hatte Deutschland erstmals 2016 erfüllt.



Der Rückgang kann damit erklärt werden, was alles als Entwicklungshilfe gilt. Industriestaaten dürfen auch die Ausgaben mit anrechnen, die sie bei der Aufnahme von Flüchtlingen stemmen müssen.



Dazu gehören die Kosten für Unterbringung, Versorgung oder Bildung für das erste Jahr, also Gelder, die Deutschland nie verlassen haben.