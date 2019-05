Der ehemalige bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber hat die Europäische Union gegen Kritik verteidigt. Stoiber sagte MDR AKTUELL, sie sei nach dem schrecklichen 20. Jahrhundert mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg eine grandiose Idee gewesen. So erscheine es etwa seither als völlig unmöglich, in Europa noch einen Krieg zu erleben.

Stoiber verwies zudem auf das grenzenlose Europa innerhalb des Schengenraums und die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU. Gleichzeitig gebe es aber weiter große Aufgaben, die es gemeinsam zu lösen gelte. Dazu gehören nach den Worten von Stoiber etwa die Stärkung der Sicherheit in Europa durch eine gemeinsame Polizeibehörde nach dem Vorbild des US-amerikanischen FBI oder eine gemeinsame Steuerpolitik. So müssten etwa die großen Internetkonzerne gezwungen werden, in Europa Steuern zu zahlen.