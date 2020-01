Weiterer Druck kam am Freitag aus den USA: Wie Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin mitteilten, verhängte Washington die bereits angekündigten Sanktionen gegen den Iran. Acht hohe Regimevertreter, die in die jüngsten Attacken auf US-Truppen im Irak involviert gewesen seien, wurden demnach mit Sanktionen belegt. Weitere Sanktionen wurden gegen den iranischen Stahlsektor verhängt. Bisher richteten sich die Maßnahmen vor allem gegen den Öl- und Bankensektor des Landes, insgesamt trafen sie die Wirtschaft des Landes in den vergangenen Jahren hart.

Die EU will unterdessen weiter auf Diplomatie und das Atomabkommen mit dem Iran setzen. Beim EU-Sondertreffen in Brüssel forderten mehrere Außenminister, sich nicht aus dem internationalen Abkommen zurückzuziehen. Das Abkommen wie von US-Präsident Donald Trump gefordert zu "zerschlagen", sei "die schlechteste Lösung", sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn am Freitag in Brüssel.