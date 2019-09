In den Skandal um zu Unrecht gezahlte Fördermittel an Unternehmen des tschechischen Premiers Andrej Babiš sollen auch Firmen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt verwickelt sein. Insgesamt soll es in der Storchennest-Affäre um einen zu Unrecht erhaltenen Fördermittel-Betrag von etwa zwei Millionen Euro gehen. Das Geld wurde inzwischen an die EU zurückgezahlt und die Ermittlungen eingestellt.

Scheinaufträge an Storchennest-Gesellschaft?

SKW Stickstoffwerke Piesteritz Bildrechte: dpa Nach Recherchen des ARD-Magazins „FAKT“ werden die SKW Piesteritzer Stickstoffwerke aus Sachsen-Anhalt in einem Abschlussbericht des europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung, kurz OLAF, erwähnt. SKW Piesteritzer Stickstoffwerke soll Scheinaufträge an eine tschechische Firma, die ebenfalls Teil des Firmengeflechts von Babiš ist, erteilt haben. Dabei soll es sich um Werbeaufträge an die tschechische Projektgesellschaft Storchennest handeln. Diese Gesellschaft steht im Mittelpunkt der Affäre, in der es um zu Unrecht gezahlte EU-Fördergelder geht. Die „FAKT“ vorliegenden Verträge wurden zwischen 2010 und 2013 geschlossen. Auf Anfrage erklärt das Unternehmen SKW Piesteritz, die Fördermittel seien immer korrekt beantragt worden, den Bericht der europäischen Antikorruptionsbehörde OLAF kenne man nicht.

Ermittlungen auch in Sachsen

Auch sächsische Steuerbehörden haben sich mit Babiš -Unternehmen beschäftigt. Das geht aus einem Antwortschreiben der tschechischen Finanzbehörden hervor, das „FAKT“ vorliegt. Demnach prüfte Sachsen die Verbindungen zwischen dem Agrarunternehmen Agrofert Deutschland GmbH und der Projektgesellschaft Storchennest. Über die Ergebnisse der Untersuchungen geben weder deutsche noch tschechische Steuerbehörden Auskunft. Sowohl Agrofert Deutschland als auch die SKW Stickstoffwerke Piesteritz gehören dem tschechischen Großkonzern Agrofert a.s. mit Sitz in Prag.

Betriebsstätte Agrofert in Bischofswerda Bildrechte: AGROFERT Deutschland GmbH Das Unternehmen wurde 1993 vom heutigen tschechischen Ministerpräsidenten Babiš geründet. Es entstand aus dem staatlichen Außenhandelskonzern der CSSR, Petrimex. 2017, mit Antritt des Amtes als tschechischer Ministerpräsident, hat Babiš die Geschäfte offiziell abgegeben. 2014 bis 2017war Babiš tschechischer Finanzminister. Bis 2014 hatte die Agrofert Deutschland GmbH ihren Sitz im sächsischen Bischofswerda. Heute ist das Unternehmen in Wittenberg ansässig.

Grüne fordern europäische Staatsanwaltschaft

Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold hofft in diesem Zusammenhang auf zukünftige Erfolge einer europaweit agierenden Strafverfolgung: „Leider Gottes haben wir keine europäische Polizei, wir bekommen in Zukunft eine europäische Staatsanwaltschaft“, sagte Giegold. Wenn ein ähnlicher Fall in Zukunft stattfinde, dann werde diese neue Ermittlungsbehörde dem nachgehen. „Der Babiš -Fall war einer der Auslöser dafür, dass wir jetzt endlich die europäische Staatsanwaltschaft bekommen haben, um Korruption grenzüberschreitend verfolgen zu können.“