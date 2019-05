Nach dem Rücktritt des österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache (FPÖ) wegen der "Ibiza-Affäre" hat Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zum schnellstmöglichen Zeitpunkt vorgezogene Neuwahlen angekündigt. "Ich möchte für unser wunderschönes Land arbeiten", sagte bei einer Pressekonferenz am Samstagabend. Doch er glaube, "dass das derzeit mit niemandem möglich" sei.

Später am Abend erklärte Präsident Alexander Van der Bellen, vorgezogene Neuwahlen seien der einzige Weg das Vertrauen in die öffentlichen Institutionen wieder herzustellen. Die kommenden Schritte wolle er mit Kanzler Kurz am Sonntag besprechen.