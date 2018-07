Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat Deutschland vor der Zurückweisung von Flüchtlingen in sein Land gewarnt. Vor dem Besuch von Bundesinnenminister Horst Seehofer in Wien sagte der FPÖ-Politiker der "Bild"-Zeitung: "Wir werden ganz sicher keine Lösung akzeptieren, die zulasten Österreichs geht. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt in Österreich plötzlich für die Fehler der deutschen Politik bestraft werden sollen." Ähnlich hatte sich zuvor bereits Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geäußert.

Lob für CSU-Asylpolitik

Ungeachtet dessen lobte Strache aber ausdrücklich die Haltung der CSU in der Asylpolitik. Auf die Frage, ob die bayerischen Christsozialen in Deutschland die Positionen der österreichischen FPÖ vertreten würden, sagte der FPÖ-Chef: "Kopiert oder nicht - es ist jedenfalls schön, dass die eigene freiheitliche Position sich auf Dauer auch in anderen europäischen Ländern und auch in der BRD durchsetzt, nach jahrelangen Anfeindungen."

Er habe "von Anfang an von 'Asyltourismus' gesprochen, weil es nicht sein kann, dass Personen, deren Leib und Leben angeblich unmittelbar bedroht ist, nicht nur Schutz bekommen, sondern sich den Ort in Europa, in dem sie leben wollen, selbst aussuchen können und durch unzählige sichere Länder reisen bis sie zu ihrer Wunschdestination kommen", sagte Strache dem Blatt.

Seehofer spricht in Wien über Transitzentren

Im Juni wurde Österreichs Kanzler Kurz in Berlin von Seehofer empfangen. Bildrechte: imago/Emmanuele Contini Nach dem Asylkompromiss der Union wird Bundesinnenminister und CSU-Chef Seehofer im Laufe des Donnerstags in Wien erwartet. Dort will er Regierungschef Kurz, Strache und Innenminister Herbert Kickl die geplanten Transitzentren für Flüchtlinge, das Kernstück des Kompromisses von CDU und CSU, erklären. Diese sollen nahe der Grenze zu Österreich eingerichtet werden. Aus den Zentren sollen bereits in anderen EU-Ländern registrierte Asylbewerber nach einem kurzen Aufenthalt von maximal 48 Stunden wieder abgeschoben werden können.

Umstrittenes Modell

Am Abend beraten dann in Berlin erneut die Spitzen von CDU, CSU und SPD über die Asylpolitik. Zu der Sitzung des Koalitionsausschusses wird auch Seehofer erwartet. Besonders die von der Union gewünschten Transitzentren sind in der SPD stark umstritten.