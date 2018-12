Der 27-fach vorbestrafte Chekatt hatte am 11. Dezember in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts auf Passanten geschossen. Er tötete fünf Menschen und verletzte fünf weitere. Zeugen zufolge rief der Angreifer bei dem Anschlag "Allahu Akbar" (Allah ist groß). Nach einer zweitägigen Großfahndung wurde er dann selbst von der Polizei erschossen.

Chekatts Leichnam wurde am Samstag in Straßburg beigesetzt. Nach Angaben der Stadtverwaltung erfolgte die Bestattung am frühen Morgen in aller Stille und streng anonym. Der Ort auf einem kommunalen Friedhof werde nicht mitgeteilt. Der französische Islamrat CFCM hatte auf eine baldige und anonyme Bestattung gedrängt, um keine Verehrungsstätte für Islamisten zu schaffen.