Trotz eines Verbots ist die italienische Hilfsorganisation Mediterranea mit ihrem Rettungsschiff "Alex" in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. Mediterranea erklärte, der Motorsegler habe ohne Probleme festgemacht. Zuvor hatte Mediterranea den Notstand ausgerufen. Die Gesundheits- und Hygienesituation an Bord sei unerträglich. Es befänden sich fast 60 Personen auf dem Schiff. Zugelassen sei es für 18. Die italienische Regierung hatte der "Alex" ebenfalls untersagt, anzulegen.

Bildrechte: dpa

Die "Alan Kurdi" des Regensburger Rettungsvereins Sea-Eye will sich dagegen an ein Einlauf-Verbot dagegen halten und auf eine Lösung warten. Das Schiff liegt seit Samstagmorgen vor der Zwölfmeilenzone um Lampedusa. Das Rettungsschiff hatte am Freitag 65 Migranten aus einem Schlauchboot vor der libyschen Küste aufgenommen und danach Kurs auf die italienische Insel genommen.

In mehreren deutschen Städten demonstrierten am Sonnabend tausende Menschen gegen eine Kriminalisierung von Flüchtlingshelfern im Mittelmeer. Zu den Kundgebungen in Dutzenden Städten hatte die Bewegung "Seebrücke" aufgerufen. Sie sprach von bundesweit 30.000 Teilnehmern. Die größten Aktionen gab es in Berlin und Hamburg.