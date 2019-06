Im Sudan hat der Militärrat die Zusammenarbeit mit der Protestbewegung beendet. Zugleich wurden Neuwahlen in den kommenden neun Monaten angekündigt. Der Chef des Militärrats sagte, was man mit der Allianz für Freiheit und Wandel vereinbart habe, gelte nicht mehr.

Die Erklärung folgte nach schweren Zusammenstößen. Soldaten hatten am Montag ein Protestlager in der Hauptstadt Khartum aufgelöst. Dabei starben nach Ärzteangaben mehr als 30 Menschen. Hunderte weitere seien bei der Räumung der Sitzblockaden in der Hauptstadt Khartum verletzt worden. Die Armee dementierte die Berichte.