Im Sudan ist Langzeit-Präsident Omar al-Baschir nach 30 Jahren an der Macht abgesetzt und festgenommen worden. Für zwei Jahre soll zunächst eine von den Streitkräften geführte Übergangsregierung die Regierungsgeschäfte übernehmen. Das teilte Verteidigungsminister Awad Ibn Auf am Donnerstag in einer Fernsehansprache mit.