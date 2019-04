Die Junta verspricht, die Macht spätestens in zwei Jahren an eine zivile Regierung zu übergeben. Die Opposition hatte mit Straßenprotesten zum Sturz Baschirs beigetragen. Nach dem Putsch verurteilte sie das Vorgehen des Militärs. Am Donnerstag und Freitag gab es in Khartum Massenproteste. Dabei fielen auch Schüsse. Laut Polizei starben durch "verirrte" Kugeln mindestens 16 Menschen.