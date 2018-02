Südafrikas umstrittener Präsident Jacob Zuma hat seinen Rücktritt verkündet. Er lege das Amt mit sofortiger Wirkung nieder, sagte der mit Korruptionsvorwürfen konfrontierte Politiker des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) am Mittwochabend in einer Fernsehansprache.

Zuma sagte in seiner Fernsehansprache, er sei stolz darauf, für den Afrikanischen Nationalkongress gegen "Jahrhunderte Brutalität der weißen Minderheit" gekämpft zu haben. Zugleich erklärte der 75-Jährige aber auch, dass er nicht verstehe, wieso der ANC am Dienstag seinen sofortigen Rücktritt gefordert habe. Aber er füge sich dem Willen der Organisation: "Der ANC darf nie in meinem Namen gespalten werden. Ich habe den Menschen Südafrikas so gut gedient, wie ich konnte."