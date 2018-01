Atomkonflikt Südkorea will direkte Gepräche mit dem Norden

Südkorea hat Nordkorea trotz des verschärften Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm ein baldiges Treffen auf hoher Ebene angeboten. Wie Vereinigungsminister Cho Myong Gyon in Seoul erklärte, kann die Zusammenkunft bereits in der kommenden Woche im Grenzort Panmunjom stattfinden.

Dabei werde man über eine mögliche Beteiligung Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar sprechen. Er hoffe, dass beide Seiten auch offen über eine Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen reden, sagte Cho. Nach seinen Worten wird ein Gespräch auf der Ebene von Ministern oder Vizeministern angestrebt. Es wäre das erste direkte Treffen zwischen den Regierungen beider Länder seit mehr als zwei Jahren.

Anlass für die Annäherung war die Neujahrsansprache von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Darin hatte er angeboten, eine Delegation zu den Olympischen Spielen in der grenznahen südkoreanischen Provinz Gangwon zu entsenden. Beide Länder könnten sich sofort treffen, schlug er vor.

Dieses Gesprächsangebot an Südkorea verband Kim Jong Un allerdings mit neuen Drohungen in Richtung des südkoreanischen Verbündeten USA. Die gesamten USA seien in Reichweite nordkoreanischer Atomwaffen, sagte Kim.