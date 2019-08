Der Streit um den mit Öl aus dem Iran beladenen Supertanker "Grace 1" geht in die nächste Runde. Ein US-amerikanisches Gericht in Washington DC verfügte die Beschlagnahmung des vor Gibraltar liegenden Schiffes. Das US-Justizministerium begründete das mit mutmaßlichen Verstößen gegen US-Sanktionen, Geldwäschegesetze und Terrorismusstatuten.

Welche konkrete Folgen der Gerichtsentscheid für den Tanker hat, war zunächst unklar. Nach Angaben des Internet-Ortungsdiensts "Marine Traffic" ankerte die "Grace 1" am Samstagvormittag weiterhin vor der Küste Gibraltars.

Dort wird die "Grace 1" bereits seit etwa sechs Wochen von der britischen Marine festgehalten. Am 4. Juli hatte die britische Royal Navy den unter der Flagge Panamas fahrenden Tanker geentert und wegen des Verdachts auf illegale Öllieferungen an Syrien festgesetzt. Das britische Außenministerium betonte, der Iran müsse sich nun an seine Zusicherung halten, die Ladung nicht nach Syrien zu bringen - dies wäre ansonsten ein Verstoß gegen EU-Sanktionen.