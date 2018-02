Syrien-Krieg Feuerpause in Ost-Ghuta

Das russische Außenministerium warnte am Dienstag vor einer weiteren Zuspitzung der Lage in der umkämpften Rebellenenklave. Drei islamistische Milizengruppen in dem Gebiet am Rande der syrischen Hauptstadt Damaskus agierten "unter einem gemeinsamen Kommando". Dschaisch-al-Islam, Ahrar al-Scham und die Al-Nusra-Front haben demnach in Ost-Ghuta "hunderte Geiseln, darunter Frauen und Kinder" in ihrer Gewalt.