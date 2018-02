Außenminister Gabriel hat eine Waffenruhe in Ost-Ghuta und Afrin gefordert. Bildrechte: dpa

Die zehn Millionen Euro sollen den Angaben zufolge an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) gehen, das als eine von wenigen Hilfsorganisationen über Zugänge in Syrien verfügt. Gabriel sagte, um Hilfen für die Menschen in Ost-Ghuta zu ermöglichen, sei von deutscher Seite auch Kontakt zu "denjenigen, die an dem Konflikt beteiligt sind", aufgenommen worden. Neben den syrischen Regierungstruppen und ihren Verbündeten sind dies vorwiegend islamistische Rebellen. Bei den Kontakten gehe es auch um die Öffnung humanitärer Korridore "wenigstens für die Schwächsten".



Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hat Deutschland seit 2012 in Syrien humanitäre Hilfe im Umfang von 2,2 Milliarden Euro bereitgestellt. Alleine im vergangenen Jahr seien 720 Millionen Euro zur Unterstützung der Menschen in dem Bürgerkriegsland geflossen.