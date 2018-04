Zum Beginn einer zweitägigen Geberkonferenz für die Leidtragenden des Kriegs in Syrien haben Hilfsorganisationen zu großzügigen Finanzzusagen aufgerufen. In einem eindringlichen Appell verweisen unter anderem Oxfam, Care und Save the Children auf die anhaltende Gewalt in Syrien und die Unterfinanzierung von Hilfsmaßnahmen. So seien bei einem wachsenden Bedarf an humanitärer Hilfe nur rund 20 Prozent der notwendigen Maßnahmen innerhalb Syriens finanziert, heißt es.

Hilfe kommt nicht immer an

Doch auch die vorhandene Hilfe komme in vielen Fällen nicht an, kritisieren die Organisationen. Von 172 beantragten Hilfskonvois im vergangenen Jahr habe die syrische Regierung nach UN-Zahlen lediglich 47 genehmigt. Zudem sorgt die anhaltende Gewalt für weiter steigende Zahlen von Flüchtlingen - allein seit Anfang des Jahres gibt es den Angaben zufolge knapp 700.000 Binnenvertriebene. Insgesamt sind inzwischen mehr als 13 Millionen Syrerinnen und Syrer auf humanitäre Unterstützung angewiesen.

Experten-Gespräche, Hilfsgelder und politische Initiativen

Für den ersten Tag der von EU und UNO organisierten Syrien-Konferenz sind vor allem Diskussionsrunden mit Experten geplant. Am Mittwoch wollen die Minister über neue Hilfszusagen und politische Initiativen zur Beilegung des Konflikts beraten.

Die Organisatoren des Treffens hoffen auf noch höhere Hilfszusagen als bei der ersten Brüsseler Syrien-Konferenz vor einem Jahr. Damals hatten 42 Geldgeber rund sechs Milliarden US-Dollar für das Jahr 2017 versprochen. Dem jüngsten Umsetzungsbericht zufolge wurden diese Zusagen sogar übererfüllt - demnach wurden 7,5 Millionen US-Dollar an Hilfsgeldern gezahlt oder auf den Weg gebracht.

Wiederaufbauhilfen als Druckmittel?

Zu dem Treffen werden mehr als 80 Delegationen von Staaten und internationalen Organisationen erwartet. Wenige Wochen nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff auf Ost-Ghouta und einen westlichen Angriff auf mutmaßlich militärische Ziele in Syrien streben die Akteure nun eine Deeskalation des Konflikts an.

EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini kündigte bereits im Vorfeld der Konferenz an, man wolle auch über einen möglichen Neustart von Friedensgesprächen reden. Zugleich betonte sie, es müsse Druck auf das Regime von Assad ausgeübt werden, damit sich dieser konstruktiv an den von den Vereinten Nationen vermittelten Gesprächen beteilige. Dabei setzt sie besonders auf Russland und den Iran, die bisher an der Seite Assads standen und ebenfalls zu dem Treffen in Brüssel erwartet werden.