Auf einem Syrien-Gipfel in Ankara haben sich die Präsidenten der Türkei, des Iran und Russlands für eine dauerhafte Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien ausgesprochen. Recep Tayyip Erdogan, Hassan Ruhani und Wladimir Putin betonten außerdem in einer Abschlusserklärung ihre Entschlossenheit, aktiv in Syrien zusammenzuarbeiten, um einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien zu erreichen.

Außerdem hieß es, man wolle sich für den Schutz der Zivilbevölkerung in den eingerichteten Deeskalationszonen einsetzen. Konkrete Schritte dafür nannten sie aber nicht. Alle drei Länder sind militärisch selbst in Syrien aktiv.

Auf der Abschlusspressekonferenz forderte Präsident Putin die internationale Gemeinschaft auf, Syrien mehr Hilfe zu leisten. Kaum jemand tue etwas außer dem Iran, der Türkei und Russland. Irans Präsident Ruhani sagte, kein Land habe das Recht, Entscheidungen über die Zukunft Syriens zu fällen. Er forderte die Türkei erneut zur Übergabe der eroberten Region Afrin an die syrische Regierung aufgerufen. Deren Präsident Erdogan kündigte an, die Türkei wolle in Kürze in Nordsyrien mit dem Wiederaufbau beginnen. Russland und Iran unterstützen in dem Syrien-Konflikt Präsident Baschar al-Assad, die Türkei Rebellengruppen.