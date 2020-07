Im UN-Sicherheitsrat gibt es eine neue Initiative, um weiter grenzüberschreitende Hilfslieferungen an die syrische Bevölkerung zu ermöglichen. Nach dem Scheitern einer entsprechenden Resolution in der Nacht zum Sonnabend wollen Deutschland und Belgien das Hilfsprogramm mit einem neuen Resolutionsentwurf doch noch retten. Der deutsche UNO-Botschafter Christoph Heusgen sagte, man sei bereit, "rund um die Uhr zu arbeiten". Das deutsch-belgische Papier soll voraussichtlich noch am Wochenende zur Abstimmung gestellt werden.