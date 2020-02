Pro Asyl forderte die EU angesichts der Lage in Syrien auf, Schutzsuchende aus der Türkei aufzunehmen. "Eine Million Menschen sind in Syrien in der Region Idlib unmittelbar in Gefahr und Europa bleibt tatenlos", kritisierte die Organisation. Europa mache sich mit dem Flüchtlingsdeal mit der Türkei erpressbar. Zudem müssten Flüchtlinge von den griechischen Inseln in anderen EU-Staaten verteilt werden.