Hintergrund Akteure im Syrienkonflikt

In Syrien gibt es gleich mehrere Kriegsschauplätze. In der Region Ost-Ghuta nahe der Hauptstadt Damaskus und in der Provinz Idlib im Norden Syriens geht die Regierung von Präsident Assad gegen die Aufständischen vor, die diese Gebiete kontrollieren. Ost-Ghuta ist von der Assad-Armee eingekesselt. In dem Gebiet leben nach UN-Angaben 400.000 Menschen.

Die Aufständischen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich radikalisiert. Sowohl in Ost-Ghuta als auch in der Provinz Idlib sind eine Mehrheit dschihadistische Kämpfer verschiedener islamistischer Gruppierungen, die teilweise Al Kaida nahestehen.



Daher greifen auch die sogenannten Deeskalationszonen nicht, die eigentlich in Ost-Ghuta und Idlib eingerichtet sind. Assad und seine Verbündeten hatten immer erklärt, trotz Deeskalationszonen gegen Anhänger des IS und Al Kaida vorzugehen. Allerdings, das kritisieren die Vereinten Nationen, treffen die Luftangriffe mehrheitlich Zivilisten. Schätzungsweise zehn Prozent der in Ost-Ghuta lebenden Menschen sind bewaffnete Kämpfer. Der Rest sind mehr als 300.000 Zivilisten.



Assad erhält bei seinem Kampf gegen die Aufständischen Unterstützung aus Russland und dem Iran. Russland fliegt vor allem in der Prinz Idlib Luftangriffe, iranische Kämpfer sind, ebenso wie die Verbündete libanesische Hisbollah, auch am Boden aktiv.