Bei erneuten Luftangriffen auf Ost-Ghuta sind am Montag dutzende Zivilisten ums Leben gekommen. In der Nacht stieg die Zahl der Toten nach Angaben der Weißhelme auf mehr als 100. Mehr als 20 davon seien Kinder. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von mindestens 71 Toten und rund 300 Verletzten.

Bodenoffensive befürchtet

Bereits in den vergangenen Tagen hatten Regierungstruppen die Rebellenhochburg nahe Damaskus verstärkt bombardiert. Der Beobachtungsstelle zufolge wurden dort innerhalb von fünf Tagen mehr als 245 Zivilisten durch Luftangriffe getötet. Bei Gegenangriffen auf Damaskus gab es rund 20 Tote.

Aktivisten befürchten, dass die Regierungstruppen mit den Angriffen auf Ost-Ghuta eine Bodenoffensive vorbereiten wollen. In den vergangenen Tagen hätte die Armee von Präsident Baschar al-Assad aus dem ganzen Land Verstärkung in die Region geschickt, teilte die Beobachtungsstelle mit. Die Organisation mit Sitz in London bezieht ihre Angaben aus einem Netzwerk von Informanten vor Ort, die von unabhängiger Seite kaum überprüft werden können.

UN-Koordinator fordert Ende der Luftangriffe

Zuletzt verstärkten syrische Regierungstruppen ihre Angriffe auf die belagerte Rebellenhochburg Ost-Ghuta nahe Damaskus. Bildrechte: dpa Der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien, Panos Moumtzis, forderte ein sofortiges Ende der Luftangriffe auf Ost-Ghuta. "Die humanitäre Lage der Zivilisten in Ost-Ghuta ist völlig außer Kontrolle", erklärte er. "Es ist zwingend erforderlich, dieses sinnlose menschliche Leiden zu beenden."



Viele der fast 400.000 Menschen in der weitgehend von islamistischen Milizen dominierten Region sind Binnenvertriebene. Teile von Ost-Ghuta sind seit dem Jahr 2013 unter Belagerung von Regierungstruppen. Im Dezember und Januar kamen laut Moumtzis gar keine Hilfslieferungen durch die Blockade. Helfer berichten von einem dramatischen Mangel an Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung. Das gezielte Aushungern der gegnerischen Seite ist eine Strategie, die mehrere Kriegsparteien einsetzen.

Eigentlich zählt Ost-Ghuta zu den sogenannten Deeskalationszonen, die Russland, der Iran und die Türkei zwischen Rebellen und Regierungstruppen vermittelt hatten. Doch die regionale Waffenruhe besteht nur noch auf dem Papier.

Konflikt um Afrin spitzt sich zu

Indes bahnt sich im Norden Syriens eine direkte Konfrontation zwischen der türkischen Armee und syrischen Regierungstruppen an. Aus kurdischen Reihen waren zuletzt Rufe laut geworden, Syriens Armee solle den Luftraum und die Grenze gegen türkische Angriffe verteidigen. Am Montag gab es aber widersprüchliche Angaben darüber, ob die Assad-Truppen bereits im kurdisch kontrollierten Afrin eingetroffen sind.

Ende Januar startete die Türkei in Nordsyrien eine Offensive gegen die dort dominierenden Kurden. Bildrechte: dpa Die türkische Regierung warnte nun die Führung in Damaskus vor einer militärischen Zusammenarbeit mit der Kurdenmiliz YPG. Sollte es dazu kommen, müsse die Regierung von Staatschef Assad die Konsequenzen tragen, zitierte der Sender CNN Turk den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Außenminister Mevlüt Cavusoglu drohte, türkische Soldaten würden auch gegen syrische Truppen vorgehen.



Vor einem Monat hatte die Türkei mit syrischen Verbündeten eine Offensive auf Afrin gestartet. Den wachsenden Einfluss der Kurden in Nordsyrien beobachtete die türkische Regierung schon länger mit Argwohn. Die YPG, syrischer Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, wird in der Türkei ebenfalls als terroristisch eingestuft. Für die USA ist sie jedoch wichtiger Bündnispartner im Kampf gegen den IS.

Ambivalentes Verhältnis zwischen Kurden und Assad