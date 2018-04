Syrien Raketenangriffe auf Assads Stützpunkte

Mehrere schwere Explosionen haben am Sonntagabend in Syrien Stützpunkte der Armee und iranischer Milizen erschüttert. Betroffen seien Stellungen in ländlichen Gebieten um Hama und Aleppo sowie Quartiere nahe des Flughafens in Aleppo. Das berichteten sowohl die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte als auch syrischen Staatsmedien.