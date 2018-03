Damaskus, Homs, Aleppo – diese syrischen Städte haben die AfD-Politiker auf ihrer knapp einwöchigen Privatreise besucht. In Damaskus wurden sie von Ministern empfangen und spazierten über einen Basar. In Homs inspizierten sie eine Grundschule und die Universität. In Aleppo trafen sie sich mit geistigen Würdenträgern. Zurück in Berlin, äußert sich der Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl aus Nordthüringen zufrieden über den Syrien-Trip: "Das Ziel der Reise, festzustellen, wie ist das Leben vor Ort, wer hat dort zu leiden, wie ist die Entwicklung, ist vollumfänglich erreicht."