Was ist OPCW? Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen – kurz OPCW – wurde 1997 gegründet. Ihr Ziel ist die weltweite Abschaffung chemischer Waffen gemäß der Chemiewaffenkonvention von 1997. Die OPCW überprüft vorhandene C-Waffenbestände und Produktionsanlagen, leistet technische Hilfe bei der Vernichtung der Waffen und überwacht die Zerstörung der Waffenbestände. Zur ihren Aufgaben gehört auch der Schutz vor chemischen Bedrohungen. Der Sitz befindet sich in Den Haag in den Niederlanden. Es gibt 192 Mitgliedsstaaten. Nicht dabei sind Israel, Nordkorea, Ägypten und der Südsudan. OPCW, dpa