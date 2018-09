Syrien Russland vermisst Militärmaschine

Ein russisches Militärflugzeug mit 14 Soldaten an Bord ist vor der syrischen Mittelmeerküste vom Radar verschwunden. Das teilte das Verteidigungsministeriums in Moskau mit. Nach russischen Angaben griffen zu der Zeit israelische Kampfjets Ziele in der syrischen Provinz Latakia an. Der Vorfall gefährdet die Waffenruhe für die Rebellenprovinz Idlib.