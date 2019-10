Die Kurden-Miliz YPG hat sich nach russischen Angaben in Nordsyrien aus dem Grenzgebiet zur Türkei zurückgezogen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte am Dienstag, der Abzug sei schneller als geplant vollzogen worden. Nach russischen Angaben hätten sich insgesamt 34.000 Menschen aus der Pufferzone zurückgezogen und Waffen sowie Militärtechnik mitgenommen.

Die Lage in Syrien ist kompliziert. Die Türkei hält die Region rings um die syrische Stadt Afrin besetzt. Erst im Frühjahr sagte der türkische Außenminister Mevlut Cavushoglu, man wolle die Stadt erst an Syrien übergeben, wenn Syriens Herrscher Baschar Assad nicht mehr an der Macht sei. Am Dienstag hatten sich nach Angaben von Aktivisten die türkische Armee und syrische Regierungstruppen auch erstmals direkte Gefechte im Norden des Landes geliefert. Dabei seien sechs syrische Soldaten getötet worden.



Moskau kämpft hingegen seit Jahren dafür, dass Assad möglichst viele Landesteile wieder unter Kontrolle bekommt. Zugleich unterhält Kremlchef Wladimir Putin enge Kontakte mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und will zwischen ihm und Assad vermitteln.