Syrien hat turnusgemäß den Vorsitz der Abrüstungskonferenz in Genf übernommen. In den USA und bei verschiedenen Organisationen stieß das auf scharfe Kritik. Der US-Botschafter bei der Abrüstungskonferenz, Robert Wood, sprach von einem der dunkelsten Tage in der Geschichte des Forums. Syrien sei nicht glaubwürdig und habe auch nicht die moralische Autorität, um die Konferenz zu leiten.