UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat eindringlich vor einer weiteren Eskalation der Lage in Syrien gewarnt. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates müssten jetzt dafür sorgen, dass die "Situation nicht außer Kontrolle" gerate, forderte Guterres in der Nacht zu Donnerstag in New York. Der oberste Beamte der Vereinten Nationen zeigte sich "tief beunruhigt" über die Meinungsverschiedenheiten im Sicherheitsrat. Ich habe die Entwicklungen genau verfolgt und bedaure, dass der Rat bislang nicht in der Lage war, zu einer Einigung in dieser Frage zu kommen", erklärte Guterres mit Blick auf die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien.



US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch Raketenangriffe auf Syrien angekündigt. Die USA wollen damit Vergeltung üben für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Duma, für den sie Syriens Präsident Baschar al-Assad verantwortlich machen.