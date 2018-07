Konfiszierte Waffen von Rebellen in der Provinz Daraa auf einem Stützpunkt der syrischen Armee. Bildrechte: dpa

In den vergangenen drei Wochen hatte eine große Armeeoffensive mit russischer Luftunterstützung die Rebellen in der südlichen Region Daraa zunehmend in Bedrängnis gebracht. Nach UN-Angaben wurden seither bis zu 330.000 Menschen in die Flucht getrieben.



Das Abkommen war in Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung, ihrem Verbündeten Russland und den Rebellen erzielt worden. Zuvor hatten die Rebellen bereits den syrisch-jordanischen Grenzübergang Nassib kampflos an Regierungsvertreter übergeben, wie Rebellen und Staatsmedien am Nachmittag gemeldet hatten.