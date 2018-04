Ost-Ghouta galt als letzte Hochburg der Gegner von Syriens Präsident Baschar al-Assad. Gleichwohl ist mit einem schnellen Ende der Kampfhandlungen im Land nach Ansicht eines Nahostexperten nicht zu rechnen: "Der Krieg wird nicht zu Ende sein. Er wird sich transformieren, er wird auf andere Gebiete gehen und er wird weiterhin sehr viele Opfer kosten und auch Flüchtlinge im Land und außerhalb des Landes mit sich bringen", sagte André Bank vom German Institute of Global and Area Studies (Giga) im Deutschlandfunk. Die Rebellen seien noch in der Provinz Idlib im Nordwesten und in einzelnen kleinen Bereichen im Süden an der syrisch-jordanischen Grenze vertreten. Mit Hilfe Russlands und des Irans werde Assad nun versuchen, auch diese Gebiete einzunehmen.