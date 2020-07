Der sächsische EU-Parlamentarier Peter Jahr hofft, dass sich jetzt auch seine Landesregierung in Dresden mit Blick auf die Petition gegen den Tagebau Turów deutlich positioniert: "Da geht es nicht nur um Lärmbelästigung, da geht es nicht nur um Umweltbelastung. Und im Endeffekt, was uns ein bisschen irritiert hat, wir wollen, dass wir wegkommen von der Energiegewinnung aus Kohle , und da gibt es jemanden, der sagt: 'Nee, wir machen noch ein bisschen mehr'. Das ist zumindest nicht ganz logisch. Das macht ja die Petition so interessant."

Die sächsische EU-Abgeordnete der Grünen, Anna Cavazzini. Bildrechte: MDR SACHSEN

Entsprechend lebhaft war die Debatte, in der die Kritik am Vorhaben der Polen klar überwog. Auch die anwesende Vertreterin der EU-Kommission positionierte sich bemerkenswert deutlich, was Anna Cavazzini, die per Video zugeschaltete sächsische EU-Abgeordnete der Grünen, besonders freute: "Ich bin sehr zufrieden."



Cavazzini zufolge hat sich die Kommission ganz klar positioniert. Wenn dieses Mediationsverfahren scheitere, dann werde auf jeden Fall ein Vertragsverletzungsverfahren geprüft. Das sei auch das, was die Zivilgesellschaft vor Ort, was ihre Partei, die Grünen, und auch sie selbst immer wieder gefordert haben. Es sei ganz klar zu sehen, dass Polen bestimmte EU-Richtlinien verletzt habe.