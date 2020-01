Alte und neue Präsidentin in Taiwan: Tsai Ing-wen

Niederlage für Peking Taiwaner bestätigen chinakritische Präsidentin im Amt

Mit einem klaren Sieg für die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen haben die Taiwaner der kommunistischen Führung in Peking eine Abfuhr erteilt. Die 63-Jährige wurde am Samstag mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. Mit dem Votum sprach sich die Mehrheit der mehr als 19 Millionen Wahlberechtigten erneut gegen eine stärkere Annäherung an China aus. Für diesen Weg war Gegenkandidat Han Kuo-yu eingetreten.