Taliban-Kämpfer haben einen Angriff auf die Stadt Kundus im Norden Afghanistans gestartet. Wie Provinzrat Ghulam Rabbani sagte, begann die Offensive in der Nacht zu Samstag.

Unklar war am Samstagvormittag die genaue Lage vor Ort. Ghulam Rabbani zufolge konnten die Taliban mehrere Einrichtungen und Gebiete in der Stadt einnehmen, darunter das Provinzkrankenhaus, die Zentrale der Elektrizitätsversorgung und den dritten Polizeibezirk der Stadt. Kämpfer hätten sich in Häusern verschanzt und lieferten sich mit den Sicherheitskräften Gefechte.

Stadt könnte an Taliban fallen

Es habe Tote und Verletzte bei Polizei und Zivilisten gegeben, unklar sei aber, wie viele. Der Strom in der Stadt sei abgestellt, Telekommunikationsverbindungen unterbrochen worden. Sollte die Situation so weitergehen, könne die Stadt abermals an die Taliban fallen, sagte Rabbani. Die Stadt Kundus liegt in Norden Afghanistans an der Grenze zu Tadschikistan. Bildrechte: dpa

Ein Polizeisprecher sagte, bei den Auseinandersetzungen seien acht Talibankämpfer getötet worden. Die Kämpfe dauerten aber noch an. Seinen Angaben zufolge trafen Spezialkräfte in Kundus ein, um die Taliban zurück zu drängen.

Kundus ehemaliger Bundeswehr-Stützpunkt

Die Bundeswehr war bis 2013 in Kundus stationiert. Bildrechte: dpa Der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid erklärte, die Taliban hätten in Kundus schon mehrere wichtige Gebäude einnehmen können. "Wir sind jetzt in der Stadt und erobern ein Regierungsgebäude nach dem anderen." Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass aus vier Stadtteilen Schüsse aus leichten und schweren Waffen zu hören gewesen seien.



In Kundus waren bis zum Jahr 2013 Soldaten der Bundeswehr stationiert. Das Feldlager wurde damals an afghanische Sicherheitskräfte übergeben. Bereits in den Jahren 2015 und 2016 konnten die Taliban die Stadt kurzzeitig erobern. Sie kontrollieren zudem weite Teile der Provinz Kundus.

Angriff trotz Friedensverhandlungen