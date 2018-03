In Syrien sind innerhalb eines Tages mehrere Tausend Menschen vor den Kämpfen um die von Kurdenmilizen besetzte Stadt Afrin im Norden des Landes und die von Aufständischen gehaltene Enklave Ost-Ghouta bei Damaskus geflohen.

Wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, flohen aus Afrin mehr als 30.000 Menschen. Sie seien wegen des Beschusses durch die türkische Armee in von syrischen Regierungstruppen kontrollierte Gebiete geflüchtet.



Die Stadt ist offenbar weitgehend von der türkischen Armee und den mit ihr verbündeten Milizen eingeschlossen. Die Wasserversorgung soll unterbrochen sein.



Die Türkei kündigte an, die Stadt nach ihrer Eroberung nicht an die syrische Regierung zurückgeben zu wollen. Präsidentensprecher Ibrahim Kalin gab sich zuversichtlich, dass die Stadt in wenigen Tagen komplett "von Terroristen gesäubert" sein werde. Die Kurdenmiliz YPG warnte vor einem Massaker, sollte die Türkei Afrin einnehmen.

Türkei betrachtet YPG als Terrororganisation

Die Türkei geht seit Januar mit verbündeten syrischen Aufständischen in der Region Afrin gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vor. Seit Beginn der Offensive eroberte die türkische Armee rund 70 Prozent der Region im Nordwesten Syriens.



Die Türkei sieht die von den USA unterstützte YPG wegen ihrer engen Verbindungen zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation. Mit der Offensive in Nordsyrien will sie zudem ein zusammenhängendes Kurdengebiet im Irak, Syrien und der Türkei verhindern.

Aus der umkämpften Rebellen-Enklave Ost-Ghouta sind erstmals seit Beginn der Regierungsoffensive Tausende Menschen vor dem Kämpfen geflohen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von mehr als 12.000 Menschen, die in Gebiete unter Kontrolle der Regierung geflohen seien.



Der russische General Wladimir Solotuchin bestätigte die Flucht zahlreicher Menschen. Pro Stunden würden mehr als 800 Menschen das Gebiet verlassen, zitiert ihn die russische Nachrichtenagentur RIA. Bilder des staatlichen Fernsehens zeigten Männer, Frauen und Kinder, die am Rande der Stadt Hammurije auf Stellungen der Armee zuliefen. Sie trugen Decken, Taschen und Koffer auf den Schultern.



Unterdessen konnte ein weiterer Hilfskonvoi in die eingekesselte Region hineinfahren. Wie das Rote Kreuz und der Rote Halbmond mitteilten, sind die 25 Lastwagen mit rund 340 Tonnen Lebensmittel beladen. Sie seien unterwegs in die Stadt Duma. Die Lebensmittel reichten für rund 26.000 Menschen für einen Monat.

Aufständischen-Enklave kurz vor Fall