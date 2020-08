Zuvor hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Libanon schnelle Hilfe zugesagt. Merkel schrieb in einem Kondolenztelegramm an den libanesischen Ministerpräsidenten Hassan Diab, sein Land könne in dieser schweren Zeit auf die Unterstützung der Bundesregierung zählen. In einem Schreiben Steinmeiers hieß es, Deutschland werde tun, was es könne, um den Menschen im Libanon zur Seite zu stehen.