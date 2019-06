Nahost-Konflikt Ausschreitungen auf dem Tempelberg

Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es am Sonntag zu Konfrontationen zwischen Muslimen und der israelischen Polizei gekommen. Auslöser war, dass Juden an den letzten Tages des Ramadan Zugang gewährt wurde. Das ist ungewöhnlich.