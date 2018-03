In den vergangenen Jahren haben islamistische Extremisten ihre Anschlagsaktivitäten in Westafrika verstärkt, neben Burkina Faso unter anderem in Mali, der Elfenbeinküste und Niger. Frühere Angriffe in Burkina Faso wurden von Verbündeten der radikalislamischen Al-Kaida verübt. Die Extremisten reagieren damit auf die Beteiligung des Landes am Kampf gegen Islamisten in der Sahel-Zone.