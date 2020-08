In der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat es einen islamistischen Terroranschlag auf ein Hotel gegeben. Mindestens 15 Menschen wurden getötet und mindestens 28 verletzt. Nach Angaben der Polizei sind auch drei der Angreifer unter den Todesopfern.

Den Angaben zufolge hatte am Sonntag zunächst ein Selbstmordattentäter eine Autobombe vor dem Eingang des "Elite"-Hotels gezündet. Danach hatten mehrere Bewaffnete das Gebäude am Lido-Strand gestürmt. Am Abend lieferten sich Sicherheitskräfte Gefechte mit den Angreifern.



Die Polizei befürchtet, dass möglicherweise Geiseln genommen wurden. Die Zahl der Opfer könne noch steigen. Das Hotel ist ein beliebter Treffpunkt auch von Politikern und Journalisten.