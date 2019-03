Während des Freitagsgebets in der Masjid-al-Noor-Moschee im Zentrum von Christchurch eröffnet ein Angreifer das Feuer auf die muslimischen Gläubigen, 41 Menschen sterben dort. In fünf Kilometern Entfernung werden bei einem weiteren Angriff auf eine kleine Vorort-Moschee sieben weitere Menschen getötet. Ein weiteres Opfer stirbt nach Behördenangaben später im Krankenhaus. Insgesamt werden 49 Menschen getötet.

Augenzeugen berichten später, dass einige der Opfer in der Hauptmoschee aus nächster Nähe erschossen wurden und unter den Toten auch Kinder sind. Ein Palästinenser, der dem Angriff entkommen konnte, sprach von mehreren in rascher Folge abgegebenen Schüssen, wie mit einer automatischen Waffe. In der Moschee brach Panik aus, blutverschmierte Menschen versuchten zu entkommen.

Vor seinem Anschlag veröffentlichte der Mann ein umfangreiches Hass-Manifest gegen Muslime mit dem Titel "The Great Replacement" (Der große Austausch). Der Titel geht auf eine aus Frankreich stammende rechtsextreme Verschwörungstheorie zurück, wonach die Bevölkerung in Europa durch Zuwanderer mit einer höheren Geburtenrate ersetzt werden soll.

Der Täter beschreibt sich im Manifest als 28-jährigen gebürtigen Australier aus einer einkommensschwachen Arbeiterfamilie. Nach eigenen Angaben war er mehrere Jahre in Frankreich, Spanien und Portugal unterwegs. Australischen Medienberichten zufolge arbeitete er vor vor seiner Übersiedlung nach Neuseeland als Fitnesstrainer in einem Ort bei Sydney.

Die Anschlagsorte in Christchurch. Bildrechte: MDR

Die Polizei riegelte die Innenstadt von Christchurch ab und schickte bewaffnete Beamte an mehrere Schauplätze in der Stadt. An einem verdächtigen Auto wurden zwei selbstgebaute Sprengsätze entdeckt und entschärft. Drei Männer und eine Frau wurden festgenommen. Einer der Männer wurde später des Mordes beschuldigt. Die beiden anderen Männer blieben in Gewahrsam. In welcher Verbindung sie zu den Anschlägen standen, war zunächst unklar.