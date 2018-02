Stockholm Terrorprozess gegen Lkw-Attentäter beginnt

In der schwedischen Hauptstadt beginnt am Dienstag der Prozess um das Lkw-Attentat in der Stockholmer Innenstadt vor einem Jahr. Angeklagt ist ein 39-Jähriger aus Usbekistan namens Rachmat Akilow. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Terrorismus vor. Er habe Angst und Schrecken verbreiten und Schweden dazu zwingen wollen, sich aus dem Kampf gegen die Terrormiliz IS zurückzuziehen.