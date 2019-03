In Thailand wird erstmals seit dem Militärputsch 2014 ein neues Parlament gewählt. Mehr als 51 Millionen Menschen des südostasiatischen Königreiches sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Landesweit öffneten nach Angaben der Waklkommission am Morgen 93.320 Wahllokale. Erste Ergebnisse werden noch am Sonntag erwartet.

Junta-Chef kandidiert für zivile Partei

Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha. Der General tritt für eine zivile, dem Militär nahestende Partei an. Bildrechte: dpa Thailands König Maha Vajiralongkorn appellierte am Vorabend der Wahl im Fernsehen an die Wähler, die "guten Führer" zu unterstützen, um "Chaos" zu vermeiden.



Der amtierende Premierminister Prayut Chan-o-cha, der sich 2014 als Chef des Heeres an die Macht geputscht hatte, will Regierungschef bleiben. Er ist nun Spitzenkandidat für die zivile Partei PPRP, die der Armee nahesteht.

Erste Wahl seit acht Jahren

Für die Thailänder ist es die erste Wahl seit acht Jahren. Die vorherige demokratisch gewählte Regierung war nach Straßenprotesten von der Armee unter Prayut weggeputscht worden. Der General hatte damals zwar versprochen, die Macht binnen 18 Monaten wieder an eine Zivilregierung zu übergeben. Die Parlamentswahl wurde jedoch mehrfach verschoben.

Armee-Ableger begünstigt

Die jetzige Wahl bedeutet nicht, dass die Demokratie in Thailand vollständig wiederhergestellt wird. Im August 2016 hatte die Militärregierung in einem umstrittenen Volksentscheid eine neue Verfassung sowie Änderungen im Wahlrecht durchgesetzt. Dadurch sind politischen Ableger der Armee gegenüber den anderen Parteien klar im Vorteil. So gibt die Verfassungsänderung der Armee beispielsweise das Recht, sämtliche Mitglieder des Oberhauses zu bestimmen.

Militär kontrolliert Oberhaus

Die Partei von Ex-Regierungschef Thaksin könnte bei der Wahl dennoch die meisten Stimmen auf sich vereinen. Bildrechte: dpa Tatsächlich hat sich das Militär alle 250 Sitze dieser Parlamentskammer bereits gesichert. Damit hat es einen großen Einfluss darauf, wer Thailand künftig regiert. Senat und Repräsentantenhaus wählen den künftigen Premier nämlich gemeinsam. Deshalb würde es Prayut reichen, wenn seine PPRP von den 500 Mandaten, die bei der Parlamentswahl zu vergeben sind, 126 gewinnt. Dies ist jedoch keineswegs garantiert.

Partei von Ex-Regierungschef könnte stärkste Kraft werden

Gute Chancen, als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorzugehen, werden der Partei Pheu Thai eingeräumt, die Ex-Regierungschef Thaksin Shinawatra nahesteht. Der Milliardär war 2014 vom Militär gestürzt worden und lebt nun im Ausland. Seit der Jahrtausendwende hatten Thaksin-Parteien jede Wahl in Thailand gewonnen.